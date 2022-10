Hazard pide pero no responde

El belga volvió a tener una nueva oportunidad ante el Shakhtar, pero otra vez más, no tuvo su día Tras sus palabras en las que reclamaba más minutos, Hazard sigue sin demostrar nada en el Madrid

A finales de septiembre, el internacional belga Eden Hazard tuvo en su selección su vuelta a una relativa normalidad al ser indiscutible para Roberto Martínez; y, después de dos titularidades consecutivas, en las que jugó 64 y 63 minutos, demandó más minutos en el Real Madrid que tardaron en llegar.

Este martes sus piernas no acompasaron sus palabras en el partido que su equipo empató (1-1) contra el Shakhtar Donetsk ucraniano. "Han sido momentos complicados porque quiero jugar y no juego. Me siento bien en el Real Madrid, sólo que juego menos" aseguraba Hazard.

Tuvo la oportunidad frente al Shakhtar. Tras no cuajar como sustituto de Benzema, el rol en el que le veía Ancelotti al arrancar la temporada ya que la banda izquierda es territorio Vinicius, junto a otro paso delante de Rodrygo, sus oportunidades son contadas. Y se le escapó otra.

Poco brillo

Jugó por dentro pero no tuvo gran incidencia. Dos detalles. Un inicio de conducción en el centro del campo dejando atrás a dos defensores, atisbos de aquel Hazard del Chelsea, y un taconazo para dar continuidad a una jugada en el m.35 que acabó con un disparo peligroso de Benzema.

Gesto contrariado de Eden yendo a un banquillo madridista del que salió por primera vez desde el 11 de septiembre y en el que recibió el cariño de un Eder Militao que dio unas palmadas en un intento de consolación hacia un Hazard al que se le siguen escapando las oportunidades entre los dedos.