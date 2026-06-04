Havertz entra en la historia de la Champions

Las finales de la Champions League suelen definir carreras. Hay futbolistas que brillan durante años y nunca consiguen dejar su huella en el partido más importante de Europa. Kai Havertz, en cambio, ha vuelto a aparecer cuando más importa.

Con su gol en la final de 2026 ante el PSG, el alemán ha logrado un registro que apenas tiene precedentes en la historia de la Copa de Europa: marcar en una final de Champions con dos clubes diferentes. Hasta ahora, solo dos jugadores habían conseguido algo similar. El primero fue Cristiano Ronaldo, que vio puerta tanto con el Manchester United como con el Real Madrid. El segundo, Mario Mandžukić, autor de goles en finales con el Bayern de Múnich y la Juventus. Desde este año, a esa lista se suma también Havertz.

Su primera vez llegó en 2021. Aquel gol ante el Manchester City dio al Chelsea la segunda Champions de su historia y convirtió al entonces joven talento alemán en héroe inesperado de la noche. Cinco años después, ha repetido la historia con una camiseta distinta, esta vez la del Arsenal.

Havertz, en la acción del 0-1 / UEFA

No es un dato cualquiera. Marcar en una final de Champions ya es algo que está al alcance de muy pocos jugadores. Hacerlo con dos equipos diferentes exige una combinación de talento, longevidad y capacidad para rendir en los escenarios más exigentes del fútbol mundial.

Además, el registro tiene cierto valor simbólico para un futbolista que ha convivido durante buena parte de su carrera con dudas y debates. Desde su salida del Bayer Leverkusen, pasando por sus años en el Chelsea y su posterior llegada al Arsenal, Havertz ha sido uno de esos jugadores que siempre han generado opiniones divididas.

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Sin embargo, las estadísticas no entienden de debates. Y la historia tampoco. A día de hoy, cuando se repasen los nombres de los futbolistas que marcaron en finales de la Copa de Europa con más de un club, solo aparecerán tres: Cristiano Ronaldo, Mario Mandžukić y Kai Havertz. Una lista tan corta como exclusiva. Y en ella ya está el alemán.