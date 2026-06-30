Harry Kane y su cifra histórica

Harry Kane sigue acumulando argumentos para ocupar un lugar cada vez más alto en la historia de Inglaterra. En una fase de grupos marcada por la solidez del equipo y por su capacidad para avanzar sin grandes sobresaltos, pese el empate ante Ghana, el delantero volvió a dejar una huella personal enorme al convertirse en el máximo goleador inglés de todos los tiempos en la Copa del Mundo.

Con 11 tantos, Kane superó el registro de Gary Lineker y pasó a liderar una clasificación que durante décadas fue una referencia para cualquier atacante de la selección. El dato confirma la continuidad de un goleador que ha hecho de la regularidad su gran sello, tanto con Inglaterra como en una temporada en la que ha mantenido un nivel altísimo también a nivel de clubes con el Bayern.

La fase de grupos de Inglaterra dejó señales positivas, aunque también algunos matices. El equipo arrancó con fuerza ante Croacia, mostró más dificultades frente a Ghana y aun así encontró el camino para meterse en las eliminatorias con la sensación de tener todavía margen de mejora. En ese recorrido, Kane volvió a ser el punto de apoyo ofensivo, con tres goles, y el jugador capaz de ordenar ataques, atraer defensas y aparecer en el área cuando el partido lo exige.

Su gran año explica también la importancia que tiene para esta Inglaterra. Kane llega al tramo decisivo del Mundial con confianza, goles y una jerarquía que pesa dentro del vestuario. No es solo el capitán ni el delantero centro. Es el futbolista que marca el ritmo emocional de una selección que vuelve a sentirse candidata y que sabe que sus aspiraciones pasan en buena parte por su acierto.

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El próximo reto será ante la República Democrática del Congo, ya en las eliminatorias. Inglaterra llega con la obligación de confirmar lo mostrado en la primera fase y Kane lo hace con un récord histórico bajo el brazo. Lineker ya quedó atrás. Ahora, el desafío es convertir esa marca en impulso para acercar a Inglaterra al título que persigue desde hace tanto tiempo.