Harden no cambia de fórmula

La estrella de los Sixers vuelve a estar en el centro de la polémica tras sus últimos actos de rebeldía Harden optó por no presentarse al Media Day de su equipo con tal de forzar su salida hacía los Clippers

James Harden es ya uno de los protagonistas de la nueva temporada de la NBA aunque todavía no ha arrancado la actividiad. El escolta de los Sixers, vuelve a estar en el ojo del huracán de todas las polémicas.

Su afán de ser traspasado a los Clippers le ha llevado a no presentarse al Media Day de su equipo mientras se dejaba ver en la final de la US Open Cup entre el Inter Miami y Houston Dynamo.

Un problema convertido en un sainete que la entidad deberá de resolver lo antes posible si no quiere copar portadas por temas extradeportivos, mientras Nick Nurse y Joel Embiid miran hacia otro lado.

Otra más

En los últimos años Harden se ha convertido en un producto ligeramente tóxico. Su carácter pone patas arriba determinados proyectos, entre sus demandas que son siempre demasiado grandes, no se contenta con nada y su apuesta por él se acaba en playoffs, donde ya no muestra el nivel de antaño, el de un talento ofensivo históricamente bueno al que sólo le pudieron arrebatar la posibilidad del anillo los Warriors y su particular dinastía.