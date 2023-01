Haaland se pone en el espejo de Benzema

El noruego considera que el delantero del Real Madrid ha mejorado mucho con los años Aseguró no estar preocupado por las lesiones y no esconde que le gustaría ganar el Balón de Oro

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, es uno de los mejores jugadores de las cinco grandes ligas. Como uno de los grandes movimientos del mercado estival, el goleador ha mostrado una adaptación total a la pizarra de Pep Guardiola.

El noruego, que ha llegado a la Premier para dominar como lo hizo en la Bundesliga, aseguró estar preparado para el reto: "Haré todo lo que está en mi mano para ser un jugador clave y ganar trofeos con el Manchester City. Mi objetivo es que ganemos la Champions".

El ex del Borussia Dortmund no escondió que le gustaría conquistar el Balón de Oro: "A todos nos gustaría. Si tu equipo y tú jugáis realmente bien, obtendrás buenos resultados, empezarás a ganar trofeos, y seguramente estarás entre los finalistas".

Benzema, un referente

Haaland apuntó que el delantero del Real Madrid es un espejo para afrontar su carrera: "Mira a Benzema, tiene 35 años y creo que ahora es incluso mejor. Así que dentro de 12 años espero ser mejor que ahora".

En clave lesiones, el futbolista confirmó no estar preocupado al respecto: "No creo que debas ir por ahí preocupándote por esas cosas. No creo que sea una buena forma de pensar, así que lesionarme no me preocupa".