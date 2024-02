Haaland, un 'enamorado' confieso

El futbolista confesó su amor por el país británico y dejó claro que Manchester es el sitio ideal para él por muchos motivos Guardiola: "Si alguien quiere a Haaland, que nos llame"

Erling Haaland tiene claro que Manchester es 'the place to be'. El noruego ha explicado la importancia que tiene la ciudad e Inglaterra en general en su vida, lo que sin duda puede ser una pista sobre su futuro mientras crecen los rumores que le relacionan con el Real Madrid.

"Soy un aficionado al fútbol", dice Erling en unas declaraciones recogidas por Daily Mail. "Es fácil para mi familia venir desde Noruega (a Manchester), justo al otro lado del mar, muy cerca", afirma el noruego antes de mostrar su encanto con la ciudad británica.

"Me gustan las vibraciones, la positividad de los fans cuando los conozco. Las bromas. Los ingleses en general, me encanta bromear con ellos. Somos similares en Noruega, también nos gustan las bromas", cuenta Haaland.

"La gente nos ve en la calle, los aficionados del Manchester United, bromeamos entre nosotros. La gente me deja en paz, hasta cierto punto. Me gusta. Si estoy en la tienda puedo bromear con la gente y es agradable", concluye el delantero citizen.