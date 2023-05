El técnico del Manchester City ha anunciado cuál será su situación la próxima temporada Conseguida la Premier League, los skyblues van a por la FA Cup y la Champions League

Pep Guardiola tiene muy claro cuál será su siguiente paso tras levantar el segundo triplete de su carrera. El técnico de Santpedor explicó que quiere seguir en el Manchester City la próxima temporada "independientemente de los resultados". Así lo ven en la casa de apuestas.

Guardiola, que tiene contrato hasta 2025 y su deseo es cumplirlo sumando más títulos a su vitrina, quiere agrandar su historia en el club celeste de Manchester. Sin embargo, todo podría torcerse en caso de 'fracaso' frente al Inter o un tropezón frente a sus enemigos de la ciudad en la final copera.

"Ahora mismo no estoy pensando en marcharme, pero quién sabe. Me gustaría seguir la próxima temporada independientemente de los resultados. No sé cómo me voy a sentir ganando o perdiendo las dos oportunidades que tenemos por delante", confesó a Sky Sports.

¿La última oportunidad?

Será su segunda final de Liga de Campeones con el City, dos temporadas después de la derrota a manos del Chelsea. "Tengo miedo a perder. No me gusta que me critiquen, quiero sentir el respeto de mis jugadores. La temporada que viene será dura porque todos los clubes quieren ganarnos", explicó.

Pese a que vuelve a ser el gran favorito, deberá pelear para derrotar a un Inter que viene con la máxima ilusión de volver a saborear la gloria europea 13 años después. No lo tendrán fácil.