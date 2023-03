La gran novedad de MotoGP 2023: cambio radical en las carreras

MotoGP estrenará en el GP de Portugal 2023 su nuevo formato de fin de semana, con las carreras sprint como gran novedad Esto opinan al respecto tanto los pilotos de Fórmula 1 como los de MotoGP

Novedades en el mundial de MotoGP. La máxima categoría sobre dos ruedas introduce este año un cambio radical en su formato, con la introducción de carreras al sprint los sábados de cada fin de semana de Gran Premio.

La idea llega inspirada en la Fórmula 1, donde en las dos últimas temporadas se han disputado carreras de clasificación al sprint para definir la alineación de la parrilla, con planes de ampliarla en el futuro.

No obstante, y para diferenciarse del 'gran circo' de las cuatro ruedas, la carrera al sprint en MotoGP será independiente del gran premio principal y no tendrá influencia en el orden de la parrilla; será la clasificación la que decida la parrilla de salida de ambas carreras.

El piloto de Aston Martin, Fernando Alonso, señaló a 'Motorsport.com' que las carreras al sprint eran "una gran idea", y consideró que lo que está haciendo el campeonato de las dos ruedas podría inspirar a otras disciplinas y categorías.

Por su parte, George Russell tildó la decisión de "atrevida. Creo que es bastante atrevido por parte de MotoGP tomar esa decisión sin haberla probado antes. Considero que en la F1 hemos tenido la suerte de que nos han dado un poco de tiempo para probarlo y ver si funcionaba. Pero MotoGP y la Fórmula 1 son dos campeonatos muy diferentes".

"Es increíble ver el crecimiento y la emoción que se ha generado en torno a este deporte, en comparación con otros que se han estancado o desvanecido. Así que es un momento especial para estar aquí y espero que pueda seguir creciendo de cara a la próxima década", añadió.

También hay voces contrarias en la F1. Al actual campeón de F1, Max Verstappen, que no es el mayor fan del formato sprint, tampoco le gustan los planes de MotoGP. "No lo voy a disfrutar... Simplemente no me gusta", dijo. "Creo que la emoción y el sentimiento del domingo deben ser especiales. Ese es el único momento en el que se corre. Así es como hemos crecido; el domingo es el día de las carreras".

"En la carrera principal, donde se reparte el grueso de puntos, todo el mundo está un poco en plan 'vale, vamos a asegurarnos de terminar la carrera sin problemas'. Y eso no es lo que quieres realmente".

La reacción de los pilotos de MotoGP sobre las carreras al sprint fue variada. Marc Márquez dijo a Motorsport.com que harían el campeonato "más espectacular", mientras que el actual campeón del mundo, Fabio Quartararo, las calificó de "totalmente estúpidas".