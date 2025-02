Gonzalo rompe una racha histórica en el Real Madrid

Gonzalo García marcó en el 93 el gol que supuso el pase del Real Madrid a semifinales de la Copa del Rey. Sin embargo, ese tanto también sirvió para acabar con una racha sin precedentes: los madridistas llevaban 63 goles consecutivos marcados por jugadores no seleccionables por España.

Fue tras el gol de Lucas Vázquez el 20 de noviembre del 2024, en la remontada de los blancos ante el Borussia Dortmund (5-2), cuando se inició la marca.

El canterano debutó el 26 de noviembre de la temporada anterior en Liga contra el Cádiz (0-3), cuando sustituyó a Rodrygo Goes en el minuto 78. Con el de ayer, ya suma 3 partidos oficiales con la camiseta del Real Madrid.

Una joya de la fábrica

Gonzalo llegó al Real Madrid con 10 años y ahora, con 20, es un imprescindible para el Castilla de Raúl. Poco a poco el jugador fue pasando por distintas categorías del club hasta que, en el 2018, tuvo que traslladarse a Mallorca junto a su familia. Durante un año jugó cedido en las filas del equipo bermellón, pero regresó a la capital blanca la temporada siguiente para reincorporarse en el cadete.

En la presente temporada lleva 19 goles en 21 partidos y es el pichichi de su categoría. Antes de anotar contra el Leganés, el pasado viernes 31 de enero, en el enfrentamiento contra el Algeciras, el canterano marcó los cuatro goles que dieron la victoria al equipo blanco.

La presencia de los jóvenes

Junto a Gonzalo García, también participó en el encuentro Jacobo Ramón. El joven futbolista de 20 años no tuvo tanta suerte como su compañero. Salió nervioso desde el once inicial y cometió el penalti que permitió al Leganés marcar el 1-2. Raúl Asencio por su parte, quien sus aficionados ya conocían por tener más protagonismo con los de Ancelotti, no brilló y ni demostró lo que se espera de él.

Tampoco fue el mejor partido de Arda Güler. El turco lo intentó, pero al paso de los minutos fue perdiendo relevancia. Al contrario que Endrick, quien aprovechó una oportunidad de gol para poner el 0-2 en el marcador.