Gonzalo... ¿El nuevo Raúl?

El Mundial de Clubes está siendo un primer examen para el Real Madrid de Xabi Alonso. Por el momento, el técnico tolosarra está superando la prueba con nota, teniendo en cuenta la situación del conjunto blanco que dejó Carlo Ancelotti. Durante los partidos disputados, el gran protagonista del torneo en clave madridista está siendo uno inesperado.

Se trata de Gonzalo. El canterano merengue ha despuntado por encima de lo esperado y se ha ganado la titularidad por encima de otros nombres importantes del equipo. A base goles, el joven jugador madrileño ha convencido a Xabi Alonso.

Por su manera de marcar, rematar y moverse por el campo, muchos madridistas ya lo están comparando con Raúl González, leyenda blanca. Aún es temprano, pero las estadísticas son significativas. En sus primeros 10 partidos con el Real Madrid, Raúl marco 5 goles y 4 asistencias, mientras que Gonzalo ha realizado 4 tantos y 2 pases de gol.

El jugador fue preguntado por esta comparación y reconoció que es un elogio que le hace ilusión: "Son palabras mayores. Sí que es verdad que he tenido la oportunidad de compartir dos años con él como míster. Me ha enseñado bastante y que me comparen con él es más que un halago", sentenció.