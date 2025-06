Gonzalo llama a la puerta

Uno de los principales cambios que se esperaban con la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid era el del valor de la cantera, y hasta el momento, el tolosarra está cumpliendo con esa idea. De la mano de Gonzalo García como abanderado, la indisposición de Kylian Mbappé le ha venido al delantero madridista de perlas para intentar convencer al técnico y ganarse un hueco en la primera plantilla blanca.

Hasta ahora, en sus dos primeros partidos, Gonzalo ya suma más titularidades que con Ancelotti y eso le está dando la razón al ex entrenador del Bayer Leverkusen. Sin embargo, lo que parecía una solución simplemente de emergencia mientras no estuviese Mbappé, se está empezando a convertir como un recurso que empieza a ganar enteros, tantos que la posibilidad de firmar un nueve se desvanece a medida que el “30” va sumando titularidades.

La consagración de Gonzalo

El atacante está siendo uno de los nombres propios, no solo del Real Madrid, si no del torneo. Sin Mbappé en los dos primeros encuentros, a Xabi no le tembló el pulso para colocar al joven como titular en el estreno en el Mundial. Una cita mundialista para la cual, según las apuestas de Betfair, el conjunto merengue tiene una probabilidad de ganar del 15,38%. Y, desde luego que no le pudo salir mejor. Goleador en su estreno en el once blanco, para colmo fue designado como MVP del partido ante el Al-Hilal, siendo este el primer tanto de la era Xabi Alonso.

Gonzalo García fue el mejor del partido entre el Madrid y el Al Hilal / Efe

Desafortunadamente, quedó algo ensombrecido con el empate posterior del equipo de Simone Inzaghi. Si bien, ante el cuadro mexicano, ni la expulsión de Asencio, ni los constantes ataques de Pachuca, le aguarían esta vez la tarde al jugador, todavía del filial. Curiosamente, pese a ser cambiado en el descanso, apenas 45 minutos le bastaron para dejar su sello en el partido.

Poco después de ponerse por delante (con una gran descarga para habilitar a Fran García en el 1-0) y cuando más apretaba el equipo americano para intentar empatar, una genial combinación entre Trent Alexander - Arnold y el propio Gonzalo, le dejó en bandeja el tanto a Arda Güler, para que éste último colocara el 2-0 y pusiese tierra de por medio. Un gol y una asistencia en sus primeros dos partidos y la sensación de que el revulsivo ideal ya lo tienen en casa.

Un rol importante

Es evidente que Xabi Alonso no se casa con nadie y eso le puede venir de perlas al madrileño. Sin la jerarquía a la que tanta importancia le daba Ancelotti, si Gonzalo sigue a este nivel, tendrá muchas oportunidades y de bastante calidad. Por ahora, lo que ha conseguido ya es que se frene esa urgencia en el club por firmar un nueve estilo “Joselu”. Pese a sonar algunos nombres como Ante Budimir, la gran explosión del canterano podría paralizar cualquier operación que sobrevolase por las oficinas del Santiago Bernabéu. Desde luego que el jugador quiere quedarse en el Madrid y mientras Xabi le prometa oportunidades, el club no moverá ficha con los delanteros. De momento, lo próximo será el encuentro ante el Salzburgo. Con Mbappé aún en el alambre, las puertas de la titularidad se le vuelven a abrir de par en par.