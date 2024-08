Un gol cada doce años

Koke no marcaba un gol liguero como suplente desde mayo de 2012. El capitán del equipo rojiblanco arrancó como suplente, aunque saltó al terreno de juego en la segunda mitad. Simeone utiliza los suplentes como nadie. Una de las grandes sorpresas en el esquema de Simeone fue la suplencia de Koke, quien ya había sido titular ante el Villarreal. El capitán rojiblanco es uno de los pilares fundamentales en el conjunto colchonero, pero ayer le tocó arrancar desde el banquillo.

Koke no marcaba en La Liga desde el 19 de marzo de 2022 (no anotó en las temporadas 2022-23 y 2023-24). Sú último gol se lo hizo al Rayo Vallecano. En el Nuevo Metropolitano no marcaba en La Liga desde el 19 de julio de 2020, en pleno confinamiento.

El centrocampista pudo poner fin a una maldición que arrastraba desde hace varias temporadas con el equipo rojiblanco. El canterano nunca ha sido un jugador muy prolífico de cara a puerta, pero ya hacía varios años que no lograba marcar ningún tanto.

Koke saltaría en la segunda mitad del partido para darle fuerza al Atlético de Madrid en la sala de máquinas y poder sostener el resultado. Sin embargo, el canterano fue un paso más allá y logró romper una mala racha que arrastraba de cara puerta desde la temporada 2021-22.

El último tanto que había anotado Koke con la camiseta colchonera tuvo hogar en la jornada 29 de aquel curso ante el Rayo Vallecano. Aquel día, el Atlético de Madrid se llevó la victoria por la mínima, aunque ya había muy pocas cosas en juego. Más de dos años después, el futbolista español ha vuelto a ver puerta, en esta ocasión para cerrar la goleada ante el Girona.

Entrenadores cuyos jugadores han marcado más goles como suplentes en la historia de Primera:

137 Simeone

119 Luis

111 Irureta y Pellegrini

96 Valverde