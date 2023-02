De Gea ya es historia... ¡Pero todavía le queda un duro rival!

El español completó su 140ª portería a cero con el Manchester United ante el Leicester Es el segundo jugador que más veces lo ha conseguido con un mismo club tras Petr Cech (162)

El guardameta del Manchester United, David De Gea, entró, una vez más, en la historia de la Premier League: al mantener su portería a cero ante el Leicester City completó su 140ª meta imbatida con un mismo club.

El español, que es uno de los nombres propios de la mejoría notable del equipo en los últimos meses, se sitúa en segunda posición justo por detrás de Petr Cech, que completó un total de 162 como líder de la portería del Chelsea entre 2004 y 2015.

El ex del Atlético de Madrid cae hasta la quinta posición si tenemos en cuenta el global y no solo el rendimiento en un club concreto: le superan el propio Per Cech (202), además de David James (169), Mark Schwarzer (151) y David Seaman (140).

Los diablos rojos no fallaron ante el Leicester City y se mantienen a la cola de Arsenal y Manchester City en la lucha por la Premier League. Con dos victorias consecutivas y 10 puntos de los últimos 12 posibles, el United si creciendo a pasos agigantados.

