Gavi vuelve al Mundial como el chico del récord

La historia de Gavi con la Copa del Mundo empezó con una imagen difícil de olvidar: un remate de exterior ante Costa Rica, en Qatar 2022, y un futbolista de 18 años y 110 días entrando de golpe en los libros del torneo. Aquel gol, el quinto de la goleada de España, convirtió al centrocampista andaluz en el jugador más joven en marcar en su debut mundialista, por delante de Nicolae Kovács, que lo había hecho con Rumanía ante Perú en 1930, con 18 años y 197 días.

Cuatro años después, el relato tiene otro tono. Gavi ya no llega como la irrupción de un adolescente, sino como un jugador que ha tenido que reconstruirse para volver. Sus duras lesiones frenaron una carrera que parecía no conocer pausas y pusieron a prueba una energía que siempre fue parte esencial de su identidad. Pero el jugador del Barcelona ha respondido con la misma mezcla de carácter, intensidad y ambición que le llevó tan pronto a la élite.

Luis de la Fuente le ha reservado un sitio entre los convocados de España para el Mundial de 2026, el segundo de su carrera. No es una presencia simbólica ni un premio sentimental. Gavi se lo ha ganado. Su regreso refuerza una medular que necesita piernas, presión, personalidad y esa competitividad que contagia al equipo.

El último entrenamiento dejó una escena que resume bien su naturaleza. Un pisotón a Rodri encendió las alarmas, aunque todo quedó en un susto. De la Fuente quiso zanjar cualquier debate: “Esto es fútbol, es un entrenamiento. Los jugadores se entregan y nadie tiene que pedir perdón. Todo está perfecto. Gavi tiene energía, ímpetu, y esa es una de sus virtudes. Tiene que ir dosificando la energía, pero quiero a este Gavi para mi equipo sin ninguna duda”.

Noticias relacionadas

Del niño récord al internacional recuperado, Gavi vuelve al escaparate mundialista con la certeza de que su fútbol sigue naciendo del mismo fuego.