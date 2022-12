¿Ganar la Premier?

El Newcastle, en estado de gracia, sueña con lograr su quinto título de liga Las 'urracas' acumulan seis vitorias consecutivas en la Premier y no caen desde el pasado 31 de agosto

En segunda posición en la Premier League, a siete puntos del Arsenal (aunque con un partido más) y sin perder desde el pasado 31 de agosto frente al Liverpool. Esta es la situación actual de un Newcastle que se ha ganado el derecho a soñar con el título de la liga inglesa.

El conjunto de Eddie Howe goleó al Leicester el pasado lunes en el 'Boxing Day' en un muy completo partido en el que anotaron Chris Wood, de penalti, Almirón y Joelinton. En media hora, el encuentro ya estaba sentenciado y la afición de las 'urracas' ya se hacía notar en las gradas del King Power Stadium con cánticos que demuestran que sueñan con su quinto título de liga: "Vamos a ganar la Liga (We're gonna to win the League)".

Y es que ahora hace un año, el Newcastle se encontraba en penúltima posición con tan solo 10 puntos en 19 jornadas, por los 33 que suma en 16 de la actual campaña, y su nuevo proyecto tambaleaba.

Licencia para soñar

Sin embargo, ahora los 'magpies' acumulan seis partidos de Premier consecutivos ganando (ocho si contamos los dos de la EFL Cup), y trece encuentros seguidos sin conocer la derrota, desde que cayesen en la jornada cinco ante el Liverpool, su única derrota hasta el momento.

"No tengo problema alguno con que los seguidores sueñen, hablen y especulen con lo que podemos lograr, pero nosotros debemos centrarnos en lo que podemos controlar y no mirar más allá. Estamos en la liga más dura del mundo por alguna razón"; dijo Eddie Howe sobre los cánticos de sus aficionados en el feudo del Leicester.