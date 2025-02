Frío Sancet

Uno de los futbolistas revelación de esta temporada en LaLiga es, sin duda, Oihan Sancet. El joven de 24 años del Athletic Club sigue de dulce y marcando goles jornada tras jornada. Un máximo goleador inesperado para los de Ernesto Valverde, que siguen afincados en la posición de Liga de Campeones pese a un valle en sus últimos resultados.

Su máximo registro anotador en una temporada era de 10 goles, en la 22/23. Van 25 jornadas y ya ha pulverizado este registro, situándose en los 13 goles y 2 asistencias. Lo de Oihan Sancet es de auténtico escándalo, pues viene enrachado con 5 goles en los últimos tres partidos del conjunto de Bilbao. Con hat-trick incluido ante el Girona.

TIENE A PALMER A TIRO

Si Oihan Sancet es una de las sensaciones de LaLiga, en la Premier League tenemos a Cole Palmer. La gran esperanza de un Chelsea irregular e inseguro que no acaba de despegar en la tabla pero que tiene en sus filas a una estrella de mucho valor. El ex del Manchester City tuvo un arranque de temporada fulgurante y hace cinco partidos que no ve portería, pero sus números siguen siendo buenos.

Cole Palmer, tras marcar un gol con el Chelsea / AP

El inglés de 22 años suma 14 goles y 6 asistencias, sólo un tanto menos que Sancet. Mbeumo, futbolista del Brentford, también tiene 14 dianas. Sólo los dos 'cracks' de la Premier superan al del Athletic Club como los centrocampistas más goleadores de las cinco grandes ligas europeas.

Habrá que ver quién acaba con un mejor registro de aquí a final de temporada, pero lo que está claro es que tanto Sancet como Palmer son una bendición para sus equipos y que nadie se esperaba su rendimiento fulgurante rozando prácticamente la matrícula de honor.