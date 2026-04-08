Fornals dirige el ingenio del Betis desde la sala de máquinas

En un fútbol cada vez más condicionado por la velocidad y la eficacia en las áreas, hay jugadores que siguen marcando diferencias desde la pausa, la visión y el talento creativo. Es el caso de Pablo Fornals, que se ha convertido en el gran arquitecto ofensivo del Real Betis en la temporada 2025/26. Con 69 ocasiones creadas, el centrocampista lidera este apartado en LaLiga, situándose como el futbolista más influyente en la generación de peligro.

El dato no solo refleja su calidad individual, sino también su peso estructural dentro del sistema verdiblanco. Fornals es el nexo entre la elaboración y la finalización, el jugador que interpreta los espacios y acelera o pausa el juego según lo exige cada acción. Su inteligencia táctica le permite aparecer en zonas clave, ya sea filtrando el último pase o abriendo líneas defensivas con decisiones precisas.

En un Betis que ha apostado por un fútbol propositivo, su figura se ha vuelto indispensable. No se trata únicamente de acumular cifras, sino de la constancia con la que participa en el juego ofensivo. Jornada tras jornada, su influencia se traduce en oportunidades claras para sus compañeros, convirtiéndolo en un termómetro fiable del rendimiento colectivo.

Madurez futbolística

Además, liderar una estadística como la de ocasiones creadas en un campeonato tan competitivo subraya su regularidad. No es un destello puntual, sino una tendencia sostenida que lo coloca por delante de otros perfiles más mediáticos. En un ecosistema donde los focos suelen centrarse en los goleadores, Fornals reivindica el valor del último pase, ese gesto que muchas veces define el resultado sin aparecer en la portada.

Este protagonismo también habla de madurez futbolística. A sus 29 años, el centrocampista parece haber alcanzado un punto de equilibrio entre talento y consistencia, convirtiéndose en uno de los referentes silenciosos del campeonato. Su capacidad para leer el juego y generar ventajas sitúa al Betis en una posición competitiva, con argumentos para aspirar a objetivos ambiciosos.

Sin embargo, como ocurre con todo creador, su impacto también depende del acierto de quienes reciben sus pases. Las 69 ocasiones generadas son una muestra de su talento, pero también un recordatorio de que el fútbol es un deporte colectivo donde la obra no siempre la firma quien la imagina. Aun así, Fornals ya ha dejado claro que, en LaLiga 2025/26, pocas mentes piensan el juego con tanta claridad como la suya.