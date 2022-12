Florentino y el madridismo tienen a su heredero deseado

Rafa Nadal es el heredero deseado de Florentino y el madridismo para ser presidente del Real Madrid “Sería un magnífico presidente”, dijo Florentino en 2018, y Nadal respondió un año después: “Mi respuesta es más que positiva”

Florentino Pérez, 75 años, cumple su décimo novena temporada en la presidencia del Real Madrid (2000-2006 y 2009-¿?) y seguirá en el cargo el tiempo que considere oportuno. De momento hasta el 2025, fecha en la que habrá elecciones.

Sin embargo, el madridismo se empieza a preguntar quién podría ser su sustituto y los indicios señalan hacia Rafael Nadal. Florentino es un ferviente admirador del tenista manacorí por sus valores deportivos y humanos y, también, por su reconocido madridismo que premió nombrándolo embajador del club en marzo 2011.

“Es uno de los mejores embajadores del Real Madrid en el mundo”, justificó por entonces Florentino Pérez. Años después, en 2018, fue más lejos: “Nadal sería una magnífica elección para la presidencia del Real Madrid”. Un deseo a largo plazo que seguro comparte la afición blanca, orgullosa del madridismo del que siempre ha hecho gala el tenista por donde ha ido. El tiempo pasa y el final de la carrera deportiva de Nadal empieza a asomar por el horizonte. Para entonces, el tenista podría plantearse el objetivo de presidir la nave blanca cuando cuelgue las zapatillas.

PRESIDENTE A PARTIR DE 2031

“Si me preguntan si quiero ser Presidente del Real Madrid mi respuesta no sería más que positiva”, reveló Rafa Nadal en una entrevista a ‘Sportweek’ en 2019. Unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo y que después puntualizó: "Nunca dije que quisiera ser el presidente del Real Madrid, simplemente respondí esa pregunta. Y si me preguntan si me gustaría tener ese trabajo, mi respuesta no puede ser más que positiva. De todos modos, el Real tiene un gran presidente que puede garantizar un gran futuro a todos los fanáticos".

Florentino Pérez no tiene rival ni lo tendrá, solo cuando decida dar un paso a un lado aparecerán aspirantes para sucederlo, aunque para ello deben cumplir con las condiciones que el propio Florentino impuso para ocupara la presidencia. Nadal tendría que esperar hasta 2031 para tener los 20 años de socio como exigen los estatutos. Para entonces, tendría 45 años (Florentino, 88) y tampoco tendría problemas para presentar ese aval del 15% del presupuesto con el patrimonio personal. Será una carrera de larga distancia que puede depender del propio Florentino Pérez, que podría elegirlo como sustituto si le ‘convida’ a formar parte de su junta el día que Nadal decida guardar la raqueta.