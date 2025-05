⁠⁠Flick, tras los pasos de Rijkaard

En la antesala del cierre de LaLiga, cuando ya discurren las últimas jornadas y se van apagando los focos, el FC Barcelona podría proclamarse campeón de Liga en una jornada que tiene un significado especial. El equipo dirigido por Hansi Flick depende de sí mismo, pero también podría ser beneficiado por terceros. Si el Real Madrid no logra la victoria ante el Real Club Deportivo Mallorca, los culés podrían salir campeones sin disputar su encuentro liguero ante el Espanyol. Pero, más allá de la tensión que implica el final del campeonato nacional, el calendario ofrece un guiño a la historia. De conseguir salir campeón, los culés lo harían en el día en el que se cumplen exactamente veinte años desde la conquista del LaLiga del año 2004-2005, el primero de la era Rijkaard.

Con todo a su favor para ser campeones más pronto que tarde, el FC Barcelona ya se encamina hacia la consecución de un nuevo título, el que podría ser el tercero de la temporada tras la Supercopa de España y la Copa del Rey. Según las apuestas de Berfair, la probabilidad implícita de que los azulgranas terminen como líderes esta campaña es del 99,80%.

Un día que cambió la historia

La llegada de Frank Rijkaard en 2003 significó un punto de inflexión. En sus dos primeras campañas, el técnico neerlandés trató de crear un proyecto propio en torno a jugadores de gran talento y mucha proyección. La apuesta por Ronaldinho, que llegó procedente del PSG en 2003, terminó por salirle a favor a los blaugranas y junto a la irrupción de Leo Messi y la posterior llegada de Samuel Eto’o en el verano de 2004, fueron las claves de un Barça que comenzaba a teñirse con colores de campeón.

El 14 de mayo de 2005, el FC Barcelona empataba a uno frente al Levante en el Ciutat de València y se proclamaba campeón de Liga. Fue la primera liga que el club conseguía desde 1999, por lo que, tras varias temporadas marcadas por la inestabilidad, los fichajes desalentadores y los fracasos deportivos, conseguir levantar el título fue un soplo de aire fresco. Un año más tarde, en 2006, y también de la mano del Rijkaard, el FC Barcelona alzaría de nuevo LaLiga y conseguiría la segunda Champions League de su historia tras vencer al Arsenal en la final de París.

La nueva realidad culé de la mano de Hansi Flick

Igual que sucedió con la llegada de Rijkaard en 2003, la incorporación de Hansi Flick como técnico culé respondía a la necesidad de reordenar un proyecto que tras años de transición, salidas importantes y una situación financiera que obligó al club a replantearse su modelo, estaba más en duda que nunca.

El alemán ha optado por la gestión del vestuario desde la disciplina, el orden y el trabajo colectivo, instaurando la sensación en sus jugadores de que son un equipo invencible. La unión de jugadores ya consagrados en la élite, como Robert Lewandowski o Raphinha, y una base joven que representa la nueva identidad del club donde Pedri, Gavi, Fermín o Pau Cubarsí son los baluartes, están llevando al conjunto azulgrana a lo más alto del panorama futbolístico.

Con LaLiga ya casi en el bolsillo, ahora el proyecto de Hansi Flick pasa por crear un equipo que siga siendo competitivo y que el año que viene pueda conseguir la tan ansiada Champions que este año se les escapó. La eliminación semifinales a manos del Inter de Milán supuso un duro golpe de realidad que la plantilla culé no se esperaba. Sin embargo, tal como sucedió con el equipo de Frank Rijkaard en 2005, las segundas oportunidades nunca se rechazan. Por eso, con la vista ya puesta en el inicio de la temporada que viene, el gran objetivo europeo ya queda marcado en el calendario.

La posibilidad de cantar el alirón en Cornellá

El calendario ha querido que el posible título de Liga se pueda celebrar con una victoria en un derbi que siempre es cuanto menos caliente. Si finalmente el Real Madrid no logra vencer al Mallorca, el Barça podría visitar al Espanyol en un partido que podría terminar en celebración, como ya sucedió en 2023 cuando conquistaron su última liga. Si bien para los pericos no es un partido trámite, ya que aún no ha logrado certificar la permanencia matemática en Primera División, los culés no querrán ponerle las cosas fáciles a su acérrimo rival. Para Flick, ganar el campeonato en este contexto podría significar más que una victoria, ya que sería la prueba definitiva de que el proyecto va viento en popa y que su plan en Barcelona está mucho más cerca del éxito, tanto en lo deportivo como en lo institucional.