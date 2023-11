Firmino, el 'bombero' que apagaba los incendios entre Salah y Mané

En su nuevo libro, el delantero brasileño detalla desde dentro la relación que mantenían el egipcio y el senegalés 'Bobby' destaca su papel pacificador en la delantera por encima de su aportación goleadora

Roberto Firmino, actual jugador del Al-Ahli y ex delantero del Liverpool, ha desvelado la verdadera relación que mantuvieron Mohamed Salah y Sadio Mané en la etapa que coincidieron en la delantera red.

El 9 de noviembre salió a la venta el libro 'SÍ SEÑOR: My Liverpool Years' de Roberto Firmino sobre sus memorias de su etapa en el Liverpool. El delantero brasileño de 32 años reconoció en su libro la tensa rivalidad entre el egipcio y el senegalés: "Mohamed Salah y Sadio Mané nunca fueron los mejores amigos".

Al parecer, Firmino tuvo que hacer de apagafuegos en más de una ocasión. Tanto Mané como Salah eran jugadores con mucha confianza en ellos mismos que acaparaban mucho el balón, hecho que enfrentaba sus personalidades a menudo.

El delantero brasileño ha dejado patente en su libro el cierto 'egoísmo' con el balón de Salah: “No sé si era consciente de ello o no, pero Salah solía frustrar a todos cuando no pasaba el balón. Klopp abordó este tema delante de todos nosotros: cuando un compañero estaba en mejor posición, había que pasar el balón. Fue una clara insinuación dirigida a Salah. Con el paso de los años, debo decir, que este aspecto de su juego mejoró significativamente. Poco a poco aprendió a ser menos egoísta y más cooperativo, a pesar de que es un delantero, un goleador, y todo goleador tiende a ser un poco “codicioso” en la búsqueda de un gol. Eso es normal”.

Aunque la tensión entre el futbolista egipcio y el senegalés era más que evidente, Firmino también asegura que ambos eran muy profesionales sobre el verde: "Era raro verlos a los dos hablando y no estoy seguro si eso tenía que ver con la rivalidad entre Egipto y Senegal en las competiciones africanas. Realmente no lo sé. Pero tampoco dejaron nunca de hablar, nunca cortaron lazos. Siempre actuaron con la máxima profesionalidad”.

'Bobby' Firmino afirma que él se centraba en que el equipo ganara, y cree que su aportación fue más humana que deportiva: “Muchos se centran en lo que aporté al trío atacante en términos tácticos, pero quizás igual de importante fue el elemento humano: mi papel como pacificador y unificador. Si no hiciera eso, no serían más que tormentas entre ellos dos en el campo”.

Años atrás, se hizo viral un vídeo en el túnel de vestuarios de un partido entre el Burnley y el Liverpool en el que Firmino caminaba entre Salah y Mané y hacía una cara que dio mucho de qué hablar. Los 'Reds' ganaron por 0-3 ese partido y, al parecer, Mané se molestó con Salah porque el egipcio no le pasó el balón cuando el senegalés estaba solo para marcar.

Firmino detalla la tensión entre ambos jugadores en aquel partido: “Conocía muy bien a esos tipos, tal vez mejor que nadie. Estaba yo en el campo, justo en medio de ellos. Vi de primera mano las miradas, las muecas, el lenguaje corporal, la insatisfacción cuando uno estaba enojado con el otro. Podía sentirlo”.

Firmino’s face whilst being in the middle of Mane and Salah. 😂😂🤣 pic.twitter.com/r01ra8SMCn