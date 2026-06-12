Figo: "Vitinha tiene todas las condiciones para ganar el Balón de Oro"

Luis Figo, leyenda del Real Madrid y FC Barcelona y embajador de Betfair, ha señalado a Vitinha como uno de los grandes nombres propios de cara al Mundial. El exfutbolista portugués considera que el centrocampista del Paris Saint-Germain (PSG) reúne todas las condiciones para convertirse en una de las figuras del torneo, algo que, además, le ayudaría a situarse como uno de los favoritos a ganar el Balón de Oro.

"Si Portugal hace un gran Mundial, Vitinha tiene todas las condiciones para poder ganar el Balón de Oro. Ya ha conquistado esta temporada la Champions League y la liga francesa, y eso siempre cuenta cuando llegan este tipo de reconocimientos", ha explicado Figo justo cuando el nombre de este mediocampista ha sonado con fuerza como un potencial refuerzo del Real Madrid.

El ganador del Balón de Oro en el año 2000 ha señalado las que él considera que son las virtudes de Vitinha, características que precisamente encajan muy bien con lo que busca el equipo blanco. "Vitinha es un futbolista muy dinámico, con un gran pase, una visión de juego extraordinaria y una calidad técnica muy alta. Además, construye muy bien desde la primera fase del juego. Sin duda es uno de los jugadores que puede marcar diferencias en este Mundial", ha insistido un Figo que no se olvidado de otros de los grandes nombres que suena últimamente para el Real Madrid como es el francés Michael Olise.

"Olise es uno de los mejores del mundo en su posición"

De cara al inicio del Mundial, el embajador de Betfair considera que Olise (extremo como lo fue Figo) tiene todo para convertirse en otro de los nombres propios, toda vez que ya se ha alistado como uno de los más destacados de la élite.

"Me gusta muchísimo”, ha comenzado a explicar. “Es que es uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. Es un futbolista desequilibrante, muy fuerte en el uno contra uno, con una enorme capacidad de regate y también con mucho gol. Es un jugador diferencial", ha analizado el ex capitán de la selección portuguesa. “Es que no sólo crea peligro, es que también finaliza las jugadas y aporta cifras importantes. Sí, sin duda será un jugador diferencial y de los que seguir de cercan el Mundial”, se ha deshecho en elogios.

"Mbappé y Vinicius tienen una gran oportunidad para reivindicarse"

También en clave madridista y en una temporada donde el Real Madrid no ha logrado ningún título, Figo cree que el Mundial puede ofrecer el escenario perfecto a jugadores de la talla de Kylian Mbappé o Vinicius Junior “para dejar atrás una temporada complicada a nivel colectivo”.

"Es cierto que ha sido una temporada decepcionante en cuanto a títulos, pero eso no significa que el Mundial vaya a ser igual. Cuando un jugador llega a su selección, el contexto y las sensaciones cambian completamente. El Mundial es una oportunidad única para brillar y conquistar un título muy importante", reflexionó. “Estamos hablando de dos de los mejores futbolistas del mundo. Tienen una gran oportunidad para demostrar de nuevo todo su talento", añadió el embajador de Betfair.

España y Portugal, favoritas al Mundial

De cara a la Copa del Mundo, Luis Figo, que disputó hasta dos Mundiales con Portugal (Corea y Japón 2002 y Alemania 2006) situó a la Selección Española de Luis de la Fuente entre las principales aspirantes al título por el talento y la experiencia de su plantilla. Todo sin olvidarse de su Portugal.

“Sin duda, España es una de las grandes favoritas para ganar este Mundial. Creo que es una de las selecciones más fuertes del torneo por la calidad individual que tiene en todas sus líneas. Cuenta con futbolistas que juegan en los mejores clubes del mundo, en los top, top. Y tienen experiencia, talento. Llevan mucho tiempo compitiendo juntos en la selección, algo que siempre es una ventaja importante”, confesó el embajador de Betfair.

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Además, el portugués también confía plenamente en las opciones de su selección. “Portugal también tiene una generación extraordinaria. Creo que contamos con una de las mejores selecciones del mundo y llegamos a este Mundial con mucha ilusión y confianza. Esperamos estar a la altura de las expectativas y conseguir nuestros objetivos", zanjó su análisis Figo.