¡Aún se puede fichar! La lista de jugadores que todo el mundo mira

David de Gea lidera la lista de agentes libres más valiosos El portero español posee un valor de mercado de 13 millones de euros, según el portal web 'Transfermarkt' Santi Mina, Campaña y Aguado completan la representación española en el 'Top 20' de agentes libres más valiosos

Con el mercado de fichajes ya finalizado en la mayoría de la ligas, aún hay jugadores en busca de un nuevo destino. La lista de agentes libres, de la que Sergio Ramos desapareció hace apenas un día, está formada algunos futbolistas que mantienen un valor de mercado considerable.

David de Gea, que no renovó su contrato con el Manchester United tras más de una década defendiendo la portería de Old Trafford, figura como el futbolista más caro de esta lista, con un valor de mercado de 13 millones de euros según el portal web 'Transfermarkt'. Antaño considerado como uno de los mejores en su posición, el guardameta español todavía no tiene definido su futuro.

Detrás de De Gea figura el que un día fue su compañero, Jesse Lingard. El atacante inglés, cuya carrera ha estado marcada por pronunciados altibajos, posee un valor de mercado de 8 millones de euros. Actualmente se encuentra sin equipo tras finalizar contrato con el Nottingham Forest. El portugues Xeka, con un valor de mercado de 6 millones de euros, completa el pódio.

La lista de futbolistas más valiosos cuenta con 4 futbolistas españoles en el 'Top 20'. Además de De Gea, también aparecen Santi Mina, con un valor de mercado de 4 millones de euros, José Campaña y Álvaro Aguado, con un valor de mercado de 3 millones de euros cada uno.