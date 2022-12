Ferrari empieza de nuevo

Binotto abandona la escudería italiana tras casi 30 años en el cargo Salvo giro de última hora, Vasseur tomará el timón como director del equipo

El hasta ahora director de Ferrari, Mattia Binotto, ha presentado su dimisión al frente de la escudería tras más de 28 años en el cargo. Testigo de una de las mejores etapas de la marca en la F1, el responsable abandonará el cargo el próximo 31 de diciembre.

El italiano, que ha pagado el hecho de que Ferrari fuera derrotado por Red Bull esta temporada, no ha cumplido el ambicioso proyecto: volver a ser campeones del mundo. Ganaron cuatro carreras y fueron subcampeones en Constructores y Pilotos.

Aunque la realidad es bien distinta: acabaron siendo arrasados por el cuadro de Milton Keynes, con Max Verstappen como principal verdugo con un total de 15 aplastantes victorias y la sensación de estar a años luz.

Así están las apuestas deportivas en la F1.

Una despedida triste

El máximo responsable ha hablado abiertamente sobre esta decisión: "Con el dolor que esto conlleva, he decidido concluir mi colaboración con Ferrari. Me voy de una empresa que amo, de la que formo parte desde hace 28 años con la serenidad que da el convencimiento de que me he esforzado al máximo para lograr los objetivos marcados".

En esta línea, el transalpino elogió a todo el equipo: "Dejo un equipo unido y en crecimiento. Un equipo fuerte, listo, estoy seguro, para lograr los más altos objetivos, al que deseo todo lo mejor para el futuro. Creo que es acertado dar este paso en este momento. Ha sido muy duro para mí tomar esta decisión".