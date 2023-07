Fernando Alonso pide a gritos que vuelva esto a la F1

El sistema clásico, con el que Fernando logró su primera pole en 2003, cambió desde 2006 al de eliminación actual "Esta es mi opción favorita, además de que al rodar solos, los patrocinadores lucen más, la imagen se centra en tí", asegura el asturiano

Fernando Alonso tiene su propia visión de qué haría con la famosa 'qualy' en los circuitos cortos donde reaparece el debate del sistema ideal de clasificación, si se mantiene el actual o sería lícito cambiarlo. Consulta las apuestas deportivas del día.

El asturiano logró en 2003 la primera en ese sistema: rodando en solitario y con las cámaras centradas en él, lo tiene claro: "Es un tópico cada fin de semana, especialmente en circuitos cortos. Hay diferentes opciones para solucionarlo, pero una de ellas es una clasificación a una vuelta, como en el pasado, eso sería lo ideal para mí".

Alonso reitera que esa es su opción preferida: "Con este sistema se puede crear un poco de drama si las condiciones meteorológicas cambian, pero podríamos ver diferentes coches y diferentes pilotos en pole. Esta es mi opción favorita, además de que al rodar solos, los patrocinadores lucen más, la imagen se centra en tí".

También es de esa opinión Carlos Sainz: "A mí me gusta ese, con toda esa presión, la pista toda para tí, además de la presión de no fallar. Y a corto plazo, quizás partir la Q1 en dos grupos de 10 coches, uno de cada equipo, porque luego en Q2 ya no sé si hay tantos problemas de tráfico.

También se puede partir la parrilla como las categorías pequeñas hacen en Mónaco y cosas así. Igual luego es menos atractivo desde fuera, pero con la cantidad de elementos multimedia que hay ahora, las animaciones que se pueden hacer, las opciones de coches fantasma, datos en vivo, microsectores y demás, no me cabe duda de que podrían ser vueltas muy entretenidas de ver por la tele".