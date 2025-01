Fermín alcanza un récord de Messi

El encuentro de este domingo ante el Valencia supuso la redención de Fermín López. El jugador andaluz del Barça estaba viviendo una temporada complicada. Después de dos lesiones consecutivas en septiembre, el centrocampista no había recuperado su nivel y no estaba encontrando un hueco en el once. No obstante, contra el Valencia aprovechó la oportunidad y se destapó como el mejor jugador del partido, con dos goles y dos asistencias.

Este registro anotado por Fermín López no se lograba por parte de un jugador del FC Barcelona en un mismo partido de LaLiga desde el 29 de octubre de 2019. En aquella ocasión, hace 1.916 días, fue Leo Messi quién alcanzó el hito ante el Valladolid en un encuentro que acabó en 5-1.

Además, el del Campillo también ha sido el primero en marcar dos goles y dar dos pases de gol en un mismo partido en esta temporada de la competición doméstica. Ni Vinicius, ni Lamine Yamal, ni Mbappé, ni Lewandowski. Fermín López ha sido el único futbolista en alcanzar esta hazaña.

El regreso del mejor Fermín

Al canterano del Barça no le estaban saliendo las cosas esta temporada. Lastrado por los problemas físicos después de encadenar la Eurocopa con los Juegos Olímpicos y no tener a penas vacaciones, el del Campillo se estaba mostrando errático de cara a puerta y no estaba consiguiendo ser tan determinante como el curso pasado. A ello se le suma la alta competencia en su puesto, en el que también juegan Pedri, Gavi o Dani Olmo, cosa que ha hecho que no pueda tener demasiadas oportunidades ni continuidad.

Así pues, Fermín López necesitaba de una actuación como la del partido ante el Valencia. Este domingo volvió el Fermín de la temporada pasada, aquel jugador que asombró a todos por su ímpetu y por su gran capacidad goleadora. Además, el andaluz encaja a la perfección en la filosofía de juego del técnico alemán, caracterizada por la verticalidad. Tal y como se pudo ver ante el Valencia, pero también contra el Bayern, cuando Fermín recibe el balón no se lo piensa, se gira rápido e intenta buscar el desmarque de alguno de sus compañeros a la espalda de la línea defensiva rival.

De esta forma, Hansi Flick recupera a un jugador más para la causa que le servirá en esta segunda mitad de la temporada, en la que los azulgranas se jugarán los tres títulos más importantes.