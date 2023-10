El dardo envenenado de Massa a Fernando Alonso

El piloto brasileño, segundo en el campeonato de 2008 con Ferrari, reclama el resultado "Hubo una carrera manipulada", comentó, refiriéndose al 'Crashgate' de 2008

Quince años han pasado del campeonato de Fórmula 1 de 2008 que terminó llevándose Lewis Hamilton con su McLaren. El primero del británico, hoy siete veces campeón, fue muy agónico: por 38 segundos Felipe Massa era quien se quedaba con la corona. El adelantamiento de Hamilton a Glock en aquella última curva en Interlagos le terminó dando el trofeo al hoy corredor de Mercedes.

Eso sí, Massa sigue aseverando que aquel 2008 fue su año. Y que el trofeo, sin miramientos, le fue 'robado' por una situación que involucra a Fernando Alonso, cuando Renault se quedó con el GP de Singapur en lo que luego fue conocido como 'Crashgate': su compañero de equipo, Nelson Piquet Jr, se chocó a propósito para que le asturiano ganara la carrera.

"Me robaron, seguro. Fue un campeonato perfecto, que acabó por un punto en Interlagos. Pero después vimos que hubo una carrera manipulada (Singapur), y debió ser cancelado el resultado. No lo hicieron porque no quisieron destruir el nombre de la F1. Bernie Ecclestone lo dijo en una entrevista, que el campeonato 2008 para él es mío y que la carrera en Singapur debía ser cancelada. No lo hicieron y sabían en 2008 de la manipulación", comentó Massa en una entrevista con 'Infobae'.

"Vamos a luchar hasta el final porque lo que aconteció no fue justo para el deporte, para mí, para mi país, para los fans, para Ferrari. Tenemos que trabajar para la justicia del deporte. Veremos la respuesta que nos dan (FIA y FOM) y si vamos a entrar en la corte o un tribunal, eso es algo que tenemos que decidir", añadió Felipe.

Además, Massa se encargó de afirmar que no busca enriquecerse: "Seguramente en la lucha hay dinero que reclamar. Pero baso el reclamo en el campeonato. El trofeo es lo más importante para mí".