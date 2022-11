La estrella que cierra un ciclo

Liderado desde su fundación en 2018 por el mexicano Carlos Vela, Los Angeles FC ganó su primera MLS Cup También se llevó el MLS Supporters' Shield, que premia al equipo con más puntos en la temporada regular

Los Angeles FC (LAFC) se impuso este sábado en los penaltis de una final apasionante al Philadelphia Union y conquistó así su primera MLS Cup (3-3, 3-0 en la tanda de penaltis).

Liderado desde su fundación en 2018 por el mexicano Carlos Vela, el conjunto angelino cerró así un espectacular doblete ya que este año también se llevó el MLS Supporters' Shield, que premia al equipo con más puntos en la temporada regular.

Así están las apuestas deportivas de fútbol.

Vela pasó por rueda de prensa tras el encuentro y se mostró "realmente satisfecho" por haber podido "cerrar un círculo". "Pensé en mi futuro y no podía irme de este club o retirarme sin un título con el LAFC porque vine con un objetivo muy claro", aseguró después de hacerse con el primer campeonato cosechado a nivel de clubes de toda su trayectoria.

El futbolista natural de Cancún afirmó que ahora tiene "la conciencia tranquila", pero que quiere "conseguir más" con la escuadra angelina. "Llegué a un equipo con un futuro incierto y ahora tengo la conciencia tranquila, aunque quiero seguir disfrutando de Los Ángeles, del club y quiero más", explicó el atacante.

"Cuando veo el trabajo de mis compañeros, me siento muy orgulloso porque tenemos un equipo realmente bueno y todos aportan. Otros años si alguien importante no estaba, se notaba, pero no ha sido así este año", detalló.