El espectacular once de los jugadores libres en el mercado

Mientras Europa se sumerge en la emoción de la Eurocopa de Alemania 2024, los grandes clubes del continente no solo están atentos a las estrellas emergentes en el torneo, sino que también exploran el mercado de agentes libres en busca de jugadores de élite recién liberados este pasado 30 de junio. En este contexto, surge un once ideal en formación 4-3-3 con jugadores recién liberados: Keylor Navas en la portería; Aurier, Varane, Hermoso y Cardona en defensa; Guido Rodríguez, Rabiot y Thiago en el centro del campo; y un tridente ofensivo compuesto por Anthony Martial, Pepé y Depay. Estos futbolistas, ahora sin compromisos contractuales, esperan ansiosos nuevas oportunidades para demostrar su calidad en el terreno de juego.

LaLiga es la competición que más contribuye a este once, con cuatro jugadores que podrían abandonar el torneo como agentes libres: Hermoso, Cardona, Guido Rodríguez y Depay. Todo en una competición para la cuel el Real Madrid es el claro favorito para ganar el título. Según las apuestas de fútbol de Betfair, la probabilidad implícita de que los merengues revaliden el campeonato es del 69,44%, una cifra considerablemente superior a la del siguiente favorito, el FC Barcelona, que cuenta con una probabilidad del 22,22% de hacerse con la liga doméstica.

Navas bajo palos, Aurier, Varane, Hermoso y Cardona en la zaga

Keylor Navas, arquero costarricense de 37 años, ha concluido su contrato con el PSG tras ser una figura clave en el equipo parisino durante varias temporadas. Sin embargo, bajo la dirección de Luis Enrique, su participación se vio drásticamente reducida, acumulando apenas 450 minutos en cinco partidos esta temporada. La competencia con Donnarumma lo relegó a un segundo plano, y ahora, como agente libre, se prepara para dejar el Parque de los Príncipes en busca de nuevos desafíos.

En la defensa destacan tres jugadores que han quedado libres este verano: Serge Aurier, Raphael Varane, Mario Hermoso y Sergi Cardona. Auerier, lateral derecho marfileño de 31 años deja el Galatasaray tras un período discreto donde disputó solo cuatro partidos en los últimos cinco meses. Llegó al club turco procedente del Notthingham Forest, equipo en el que recaló después de rescindir su contrato con el Tottenham en 2021, donde había jugado desde su transferencia desde el PSG por 25 millones de euros en 2017.

Por su parte, el central francés de 31 años Raphael Varane, concluye su vínculo con el Manchester United, club al que llegó en 2021 por 40 millones de euros desde el Real Madrid. Varane, cuatro veces campeón de Europa con el Real Madrid y pieza clave en el Mundial 2018 con Francia, ha despertado el interés del recién ascendido Como en la Serie A italiana, dirigido por Cesc Fàbregas.

Mario Hermoso, defensor zurdo de 28 años, decidió no continuar su relación con el Atlético de Madrid tras rechazar múltiples ofertas de renovación. Con una buena salida de balón y experiencia en La Liga, Hermoso ha captado el interés de clubes italianos como Roma, Inter, Juventus, Milan y Nápoles. Completa la defensa de este once de agentes libres Sergi Cardona, lateral zurdo de 25 años, que optó por no renovar con Las Palmas buscando un nuevo destino como agente libre. Se le vincula con el Betis como posible sustituto de Juan Miranda, quien también dejó el club como agente libre para unirse al Bolonia en Italia.

Centro del campo: Guido Rodríguez, Rabiot, Thiago Alcántara

El centro del campo de este equipo de agentes libres desataca por la calidad y la experiencia. Guido Rodríguez, mediocampista argentino de 30 años, rechazó las ofertas de renovación del Betis tras cinco temporadas en el equipo verdiblanco, y actualmente se encuentra libre en el mercado. Aunque un rumor lo situaba bajo la mirada del FC Barcelona, Rodríguez está en negociaciones para fichar por el Atalanta italiano, y la Serie A será probablemente su destino. Adrien Rabiot, centrocampista francés de 29 años, está disputando la Eurocopa como titular con la selección francesa, mientras sopesa su futuro. La Juventus le ha ofrecido renovar su contrato, influenciada por el deseo expreso de Thiago Motta, su nuevo entrenador. Rabiot, cuya madre también actúa como su agente, tiene múltiples ofertas sobre la mesa mientras la Juventus aguarda su decisión.

Completa el centro del campo un veterano con mucha magia en sus pies: Thiago Alcántara. A sus 33 años, el hispanobrasileño enfrenta el final de su contrato con el Liverpool tras dos temporadas afectadas por lesiones. A pesar de haber sufrido físicamente en las últimas campañas, Thiago continúa siendo una figura destacada en el fútbol europeo, tras brillar tanto en el Barcelona como en el Bayern Múnich. Con su futuro aún incierto, el centrocampista español considera una última aventura futbolística después de que el Liverpool anunciara su decisión de no renovar su contrato en mayo.

Delanteros: Anthony Martial, Pépé y Depay

En la línea ofensiva, destacan tres jugadores de renombre que han quedado libres recientemente. Nicolas Pépé, de 29 años, llegó al Trabzonspor turco tras una temporada discreta con el Arsenal, donde no logró alcanzar las expectativas tras su fichaje por 80 millones de euros procedente del Lille. Internacional con Costa de Marfil, Pepé busca un nuevo destino tras su paso por Turquía.

El otro integrante de este once que participa en la Eurocopa es Memphis Depay. El delantero de la selección de Países Bajos, de 30 años, llegó al Atlético de Madrid desde el Barcelona en enero de 2023. Tras un período marcado por las lesiones en la casa colchonera, Depay, quien brilló en el Olympique de Lyon antes de su paso por España, podría estar considerando un regreso a la Eredivisie una vez finalice su participación con la Oranje en la Eurocopa.

El once de agentes libres lo completa Anthony Martial, de 28 años. El francés fue fichado por el Manchester United en 2015 por 60 millones de euros procedente del Monaco, pero su protagonismo disminuyó en los últimos años. Después de un préstamo sin éxito en el Sevilla, Martial jugó 19 partidos esta temporada con los Diablos Rojos antes de confirmarse que no sería renovado. Se le ha vinculado con el Fenerbahce, donde podría reunirse con Mourinho en busca de recuperar su mejor nivel.