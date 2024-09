El especialista

Yaimar Medina (Independiente del Valle) anotó un gol de tiro libre directo por tercera fecha consecutiva, alcanzando cuatro tantos de esa manera en la LigaPro Ecuabet 2024 - ningún otro futbolista convirtió más de uno. Este joven de 19 años tiene una tasa de precisión del 80% en estos tiros directos con cuatro conversiones en cinco intentos. Sin duda es algo que está por encima de la media, porque es el único jugador con más de un gol de tiro libre en cada temporada en la LigaPro. La diferencia de efectividad es abismal. Marcó en esta calle en U. Católica, Cumbayá, Técnico U y Aucas.

El futbolista, que está siendo empleado como lateral izquierdo, se ha convertido en jugador determinante con varios goles, la mayoría de tiros libres, para las últimos triunfos de los negriazules. Medina lleva jugados 1 054 minutos y ha sido titular en ocho ocasiones y se puede desenvolver tanto de lateral como de extremo.

Según la radio KCH FM de Guayaquil, Medina será nuevo jugador del GENK de Bélgica por 4.5 millones de dólares, esto dejando un porcentaje de los derechos al cuadro de Sangolquí. Yaimar Medina viene de ser uno de los jugadores más usados por Independiente del Valle de Javier Gandolfi, en los últimos partidos ha anotado varios tantos de tiro libre.

Recientemente ha sido convocado por la selección de Ecuador: "Primeramente, voy a decirles que no me siento como un invitado, me siento como uno más del grupo y estoy aquí para ganarme un puesto. El profe me dice que juegue como juego en Independiente. Que me suelte. Y nada. Para eso estoy aquí".