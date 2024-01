¿Quién es el entrenador de Alcaraz en el Open de Australia?

El preparador alicantino ha estado involucrado en la escuela de Juan Carlos Ferrero desde sus inicios Samuel López ya entrenó a Alcaraz en el pasado Open 500 de Queen's, que terminó con título para el actual número dos del mundo.

Carlos Alcaraz no está pudiendo contar con su entrenador y mano derecha, Juan Carlos Ferrero, en el Open de Australia 2024. El ex tenista y entrenador del número 2 del mundo no ha podido acompañar a su pupilo en el primer Grand Slam del año debido a la artroscopia que le han realizado en su rodilla izquierda.

Es por eso que el entrenador alicantino Samuel López está acompañando y entrenando a Carlos Alcaraz durante el Open de Australia. El sustituto de Juan Carlos Ferrero es también el preparador de Pablo Carreño. Aun así, ya estuvo con Alcaraz en el pasado Open 500 de Queen's, que terminó con título para el actual número dos del mundo.

En su carrera como entrenador ha preparado a unos cuantos tenistas españoles, entre los cuales se encuentran Santiago Ventura, Guillermo García López, Nicolás Almagro y por último Pablo Carreño.

No obstante, Samuel López también empezó su camino en el mundo del tenis como jugador, pero a sus 23 años abandonó su carrera como tenista para dedicarse a entrenar. Y es que el alicantino ha estado involucrado en la escuela de Juan Carlos Ferrero desde sus inicios, por lo que ha vivido de cerca la evolución de Carlos Alcaraz.

Aun así, se espera que sea Antonio Martínez Cascales quien esté con Alcaraz en la gira sudamericana en los torneos de Buenos Aires y Río de Janeiro en febrero.