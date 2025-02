A Emery le sale redondo el invento

No hay ninguna duda del talento de Unai Emery como entrenador. Y también como 'visionario'. El técnico del Aston Villa reclamó a dos futbolistas que no pasaban para nada por su mejor momento en sus clubes y el invento no le podía salir mejor. La conexión Asensio-Rashford ya vale puntos importantísimos.

Exhibición de ambos en un partido clave en la clasificación de la Premier League para 'los villanos'. Metidos de lleno en la lucha por las plazas de Champions League, donde a su vez también siguen vivos, le asestaron un golpe durísimo a los 'blues'.

Solo un punto les separa, pero en este caso el Aston Villa viene con la 'flecha para arriba'. Todo lo contrario en el Chelsea. Y gran parte de culpa la tienen estos dos, que ya se están demostrando que son jugadores muy diferenciales.

Emery ha construido un grupo capaz de luchar contra cualquier equipo. Sea en Premier o Europa, donde tienen todo de cara para colarse en los cuartos de final de la máxima competición europea.

Los espera un Brujas en octavos que tratará de dar la sorpresa a un conjunto que arriba cuenta con mucha pólvora. Con Watkins en punta como máxima referencia, Asensio de enganche y Rashford en banda, más un once sólido en todas las posiciones, Emery puede soñar en grande. Su proyecto, todo un éxito.