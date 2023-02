La dura crítica sobre Haaland

El noruego pasó desapercibido en la derrota ante el Tottenham y las críticas no se han hecho esperar "Es posible que haya elegido el club equivocado", sentenció Jamie Carragher en Sky Sports

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, no estuvo especialmente participativo en la derrota la por la mínima ante el Tottenham que supone un duro revés en lucha por el título. Kane, claramente, ganó el duelo individual: su gol le dio los tres puntos al conjunto del Norte de Londres y deja a los de Guardiola a la misma distancia del Arsenal de Mikel Arteta.

El noruego, que suma ya 25 goles en la Premier League superado recientemente el ecuador de la temporada, apenas tuvo incidencia en le juego y algunos críticos sacaron pasear su descontento con el astro, que no pudo evitar una derrota difícil de explicar tras el tropiezo del actual líder, los gunners, que fallaron en su visita a Goodison Park y mantienen una ventaja considerable.

Uno de los que más ha atizado al ex del Borussia Dortmund es el ex jugador del Liverpool, Jamie Carragher: "Viene de una liga, la del Borussia Dortmund, en la que se juega al contragolpe, de extremo a extremo, y se veía esa velocidad endiablada. Aquí no se ve. Puede que haya elegido el club equivocado para sacar lo mejor de él".

El City no aprovecha el regalo

Los de Pep Guardiola no tuvieron respuesta al planteamiento del Tottenham y cedieron por la mínima en su desplazamiento al Norte de Londres, donde suman ya cinco encuentros sin anotar y, cómo no, sin ganar, entre todas las competiciones.

Tras el inesperado tropiezo del Arsenal ante el Everton de Sean Dyche en el estreno de la jornada dejó al City con la opción de recortar la distancia y colocarse a tan solo dos unidades, pero al equipo le faltó determinación en el área rival y terminó marchándose de vacío.