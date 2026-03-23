Dro hace historia con el PSG y supera a Mbappé

Dro ya ha dejado de ser una promesa para convertirse en noticia en París. El talento gallego aterrizó en el PSG el 26 de enero de 2026, firmó hasta 2030 y, desde sus primeras apariciones, ha enseñado justo lo que vio media Europa en La Masia, pausa, lectura entre líneas y una personalidad impropia de un chico de 18 años. Debutó con los parisinos el 8 de febrero en la goleada ante el Marsella y poco después firmó su primera titularidad liguera frente al Metz, dentro de una adaptación que ha sido rápida y, sobre todo, natural. Su estreno goleador llegó el 21 de marzo, en el 0 a 4 contra el Niza, una noche que confirmó que el PSG no solo fichó futuro, sino también presente.

Su impacto va más allá de la estética. Dro ha dado al equipo de Luis Enrique una pieza flexible, capaz de recibir por dentro, girarse con limpieza y acelerar la jugada sin necesidad de tocar demasiado el balón. En sus primeros partidos ya se ha visto un rasgo valioso, no se esconde, pide la pelota y entiende el ritmo del juego incluso cuando el contexto aprieta. Ese poso competitivo explica que en París haya caído de pie.

Pero su nombre también sigue unido a una salida muy polémica del Barça. Dro era uno de los jóvenes en los que Hansi Flick había depositado confianza, hasta el punto de darle espacio en dinámica de primer equipo y pretemporada. Por eso su marcha dolió tanto en Barcelona. Joan Laporta llegó a hablar de una situación inesperada y desagradable, mientras varias informaciones en España y Francia situaron la operación en torno a los 8,2 millones. No fue una fuga cualquiera, fue la sensación de haber perdido a una pieza señalada para crecer arriba.

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Y el gol ante el Niza le colocó además en una línea estadística de mucho peso. Con 18 años y 68 días, Dro Fernández se convirtió en el jugador más joven no formado en la Academia del PSG en marcar con el club en partido oficial. Con el cruce de registros disponibles, superó la precocidad anotadora de Kylian Mbappé en ese perfil de futbolista llegado desde fuera. Un dato que no garantiza nada por sí solo, pero sí dibuja la magnitud del arranque. En París ya no hablan solo de una joya robada al Barça. Empiezan a hablar de un futbolista listo para influir