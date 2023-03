El “dramón” que se le viene a Marc Márquez

El piloto de Cervera no estará en la segunda cita del Mundial tras ser operado de la fractura que le provocó la caída en Portimão Las pruebas médicas confirman que sufrió una fractura intraarticular desplazada de la base del primer metacarpiano del pulgar de la mano derecha

Marc Márquez fue operado con éxito este pasado lunes para reparar la fractura del primer metacarpiano de su mano derecha y se perderá la segunda prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP en Argentina.

A Marc Márquez se le diagnosticó una fractura intraarticular desplazada de la base del primer metacarpiano del pulgar de la mano derecha y fue sometido inmediatamente a una intervención quirúrgica en el Hospital Ruber Internacional de Madrid por el equipo del Dr. Ignacio Roger de Oña.

Marc Márquez y el equipo Repsol Honda han elegido que el ocho veces Campeón del Mundo se pierda la próxima prueba del Mundial para centrarse plenamente en la recuperación y llegar a las próximas pruebas en las mejores condiciones posibles" informa el equipo en el comunicado.

Duras críticas

Jorge Martín se llevó su parte en el accidente de Marc Márquez en Portugal, que tras tocarse con el madrileño se llevó por delante al ídolo local Miguel Oliveira. "No es la primera vez que Márquez me tira, y eso de pedir perdón al piloto y al público ya no funciona", espetó Martín en Portimao.

También Aleix Espargaró arremetió contra Márquez: "El accidente me parece gravísimo, le podía haber explotado la rodilla a Oliveira dejarle sin correr nunca más en su vida, ha sido un impacto brutal" argumentó el piloto de Granollers ante la prensa española en Portimao.