El drama de Nadal

El balear tuvo que retirarse de la segunda ronda del Australia Open por lesión El historial de lesiones a lo largo de su carrera no deja de crecer

El actual número 2 del ranking ATP, Rafa Nadal, cayó lesionado en la segunda ronda del Australia Open 2023. Como vigente campeón del primer major de la temporada, el tenista sufre problemas en el psoas que le tendrán de baja entre 6 y 8 semanas.

El balear, que era una de los grandes aspirantes al título también en esta edición, ha sufrido un total de 24 lesiones a lo largo de su carrera: desde la primera lesión en el hombro en 2003 hasta el psoas de 2023, pasando por un sinfín de problemas.

El natural de Manacor vivió un 2022 de altibajos: con dos Grand Slams más en el saco, vivió un nuevo calvario con las lesiones y se perdió citas importantes en el calendario debido a ello. En lo que es ya el tramo final de su carrera, el tenista vuelve a sufrir un revés.

Djokovic, ante una oportunidad de oro

El serbio afronta un Australia Open en el que los grandes aspirantes ya no están: los lesionados Alcaraz y Nadal se han unido a Casper Ruud, finalista en el US Open, que ha caído en segunda ronda y deja un cartel, a priori, más accesible.

El balcánico conquistó el curso pasado Wimbledon, pero se perdió el Australia Open y el US Open debido a su situación sanitaria. Al no estar vacunado contra la Covid-19, el tenista no pudo participar en sendos países al no cumplir la normativa vigente.