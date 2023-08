El 'drama' del Mundial con las estrellas de la NBA

El último en anunciar su baja para el torneo en Japón, Indonesia y Filipinas es el campeón con Denver, Jamal Murray Nombres como Antetokounmpo, Ricky Rubio o Porzingis no estarán presentes en la gran cita

La lista de estrellas de la NBA que no estarán presentes en el Mundial de Baloncesto no deja de aumentar. Antetokounmpo, Kristaps Porzingis y Jamal Murray han sido los últimos en anunciar su baja para la gran cita. Así están las apuestas al mundial de baloncesto.

El jugador letón, igual que el griego, no podrá participar en el Mundial por una lesión en el pie de la que todavía no se ha recuperado por completo, mientras que Jamal Murray deja huérfana a Canadá tras no haber podido resolver sus problemas físicos a la conclusión de la pasada temporada.

El actual campeón de la NBA explicó en un comunicado que "tras consultar con el personal médico y el equipo, es evidente que es necesaria una recuperación adicional" por lo que ha tomado "la difícil decisión de no participar en el torneo".

"Mi sueño es representar a Canadá en los Juegos Olímpicos y apoyaré al equipo en todo momento para perseguir este objetivo", añadió el escolta de los Nuggets.

La larga lista de bajas para la gran cita en Japón, Indonesia y Filipinas la forman, entre muchos otros, nombres como el español Ricky Rubio, el serbio Nikola Jokic, los dominicanos Al Horford y Chris Duarte o el japonés Rui Hamichura.

Todos ellos fueron inscritos en las prelistas de sus respectivas selecciones hace tan solo un mes, pero finalmente no estarán presentes por diferentes motivos.