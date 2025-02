Dobles figuras para Lamine Yamal

Lamine Yamal sigue haciendo historia y convierte en oro todo lo que toca. Ante el Atalanta, el de Rocafonda alcanzó una nueva marca personal al llegar a las dobles figuras en goles (10) y asistencias (13). Ya había superado la decena de asistencias, pero le faltaba un gol para llegar también a esta cifra como anotador. Con solo 17 años, está rompiendo todos los límites.

Ante el Atalanta, Yamal no solo brilló por su presencia en el campo, sino por su capacidad para marcar la diferencia. Con una gran asistencia y un gol de calidad, dejó claro que su talento no tiene límites. En la primera mitad ya exhibió toda su clase, aunque no pudo traducirla en el marcador y se llegó al descanso sin goles. Nada más arrancar el segundo tiempo, recibió un balón de Raphinha y, tras deshacerse del meta italiano, marcó a puerta vacía.

Lamine Yamal celebra su gol con Raphinha durante el partido ante la Atalanta. / Jordi Cortina

Lo mejor, sin embargo, fue la exhibición de talento, detalles y clase de un futbolista único que acabó sustituido cuando solo quedaba un minuto y el Barça debía servir un córner. Lamine Yamal forma parte de un tridente de época formado por él mismo junto a Lewandowski y Raphinha. El polaco es el máximo goleador del equipo, con 29 goles. También ha dado tres asistencias, por lo que no llega a las dobles figuras.

Sí lo ha hecho Raphinha, otro año más, que suma 23 tantos y 13 asistencias, una barbaridad. Entre los tres están liderando el torrente ofensivo del conjunto que dirige Hansi Flick, pero, sin duda, la gran explosión es la de un canterano de Mataró cuyo límite es sencillamente inescrutable.