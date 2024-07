Daria Kasatkina se ha convertido en la primera jugadora clasificada fuera del top 10 de la WTA en lograr una victoria por 6-0 y 6-0 en Wimbledon desde que Andrea Petkovic y Venus Williams lograron la hazaña en la primera ronda en 2015.

Hizo su debut entre los diez primeros en el WTA al final de la temporada 2018. Ha ganado cuatro del WTA Tour en individuales y un título en dobles. Kasátkina ganó el torneo individual femenino júnior del Abierto de Francia 2014, derrotando a Ivana Jorović en tres sets en la final.

Kasatkina ascendió rápidamente en el ranking WTA, alcanzando el puesto 32 del mundo cuando aún tenía 18 años y ganando su primer título de la WTA cuando era adolescente en el Abierto de Charleston. Saltó a la fama en 2018 al terminar en segundo lugar detrás de la prometedora jugadora Naomi Osaka en el Masters de Indian Wells de 2018, en un partido que se considera que representa una nueva ola de tenis femenino. Después de tres temporadas exitosas en el WTA Tour, Kasatkina tuvo problemas en 2019, cayendo en la mitad inferior del top 100. Sin embargo, ha tenido un resurgimiento en 2021, ganando dos títulos para regresar al top 30 en 2022.

La jugadora rusa siempre se ha mostrado muy crítica con la complicada situación que viven sus colegas y de la mejora que debe hacerse en los premios del circuito femenino. No queremos quedarnos con lo que tenemos porque no es suficiente. A los 50 primeros de la WTA les va bien, el resto sólo sobrevive. La ATP está en mejor situación. Incluso si nos fijamos en el dinero de los premios en WTA 250 o WTA 125, es absurdo. Después de todos los impuestos y gastos, no hay nada para vivir", sentencia Daria Kasatkina.

A la tenista rusa Daria Kasatkina no le gusta cómo está organizado su deporte. El calendario, la polémica de las bolas, los viajes... Esas son algunas de las quejas que tiene la zurda: "Todas las semanas haces y deshaces las maletas. No puedo más, estoy agotada. En términos de logística, no hay peor deporte que el tenis en el mundo. Es una completa tontería", expresa Kasatkina.