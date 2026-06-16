Van Dijk agranda su leyenda con la Oranje

Virgil van Dijk volvió a demostrar que su peso en Países Bajos va mucho más allá del área propia. En el empate 2-2 ante Japón, el capitán de la Oranje abrió el marcador con un cabezazo en la segunda parte y añadió un nuevo registro a su carrera: con 34 años y 341 días, se convirtió en el segundo goleador más veterano de la selección neerlandesa en un Mundial, solo por detrás de Giovanni van Bronckhorst, que marcó con 35 años y 151 días, como apunta el dato de Opta.

El tanto del central del Liverpool parecía encarrilar el debut neerlandés, pero Japón respondió con personalidad. La selección asiática igualó primero por medio de Keito Nakamura y, después de que Crysencio Summerville devolviera la ventaja a Países Bajos, encontró el 2-2 definitivo en el tramo final con un gol de Daichi Kamada. El resultado dejó abierta la pelea en el grupo F y recordó que la Oranje, pese a su jerarquía, tendrá que convivir con la exigencia desde el primer día.

La noche también dejó una fotografía llamativa del presente del fútbol neerlandés. Países Bajos arrancó por primera vez un partido mundialista sin ningún futbolista de la Eredivisie en su once inicial, una señal del peso creciente de sus internacionales en las grandes ligas europeas. La paradoja fue aún mayor porque Japón, su rival, sí alineó a dos jugadores procedentes del campeonato neerlandés.

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En ese contraste se movió el partido: una Oranje globalizada, liderada por un veterano de rango mundial, frente a un Japón cada vez más competitivo y conectado con el fútbol europeo. Van Dijk hizo historia, pero Países Bajos no pudo cerrar la victoria. Su gol queda como símbolo de liderazgo; el empate, como aviso para lo que viene.