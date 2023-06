Descubren el secreto de Carlos Alcaraz para ser un velocista del tenis: circuito de…

El murciano se entrena en un circuito de cross en la Academia Equelite de Villena Durante Roland Garros no se ha ejercitado en pista los días entre partidos

Carlos Alcaraz se ha convertido en unos de los grandes tenistas a nivel mundial y su progresión ha ido acompañada de un cambio físico espectacular, fruta del trabajo conjunto con su equipo. Así lo ven en la casa de apuestas.

La explosividad es clave en el juego del murciano, y por ello, también se hace necesario trabajar en la prevención de lesiones, donde Carlitos cuenta con la ayuda de su médico de toda la vida, Juanjo López.

"He estado haciendo series de 30 y 40 metros pero no mido los tiempos", explicó el murciano tras doblegar a Lorenzo Musetti en su duelo de octavos de final ante Lorenzo Musetti. Según apunta 'Marca', hacía referencia a los entrenamientos que ha estado llevando a cabo en una pista de cross en la Academia Equelite de Villena donde entrena habitualmente. Antes de llegar a Roland Garros, se pudo ver al tenista compitiendo con su preparador físico, Alberto Lledó, en series cortas, para practicar esos arranques de carrera que caracterizan a Alcaraz. Sprints bajo la atenta mirada de Juanjo López que cronometra las tandas.

Tras su lesión el pasado mes de noviembre, el murciano empezó con un trabajo de fuerza, de prevención de lesiones para dar paso después a centrarse más en el tenis y la explosividad. Incluso llegó a entrenarse durante el mes de diciembre en un circuito de cross de 400 metros. Toda esa actividad se complementa además con salidas en bicicleta por la montaña. Carlitos sigue además una estricta dieta y cuida mucho más su físico. En Roland Garros ha decidido no entrenar entre partidos y dedicar ese tiempo a trabajos de recuperación en el gimnasio con su fisio.

Una decisión que parece beneficiar al murciano, que se encuentra ya en cuartos de final del torneo parisino. "No he venido entrenando en los días que no he jugado y me ha venido bien", explicó Carlitos durante el torneo, añadiendo que, "estoy haciendo las cosas bien y me estoy encontrando bien física y tenísticamente. Mentalmente estoy fresco. Para qué cambiar las cosas si van bien".