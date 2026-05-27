El desastroso año del Chelsea, ¿un problema de falta de veteranía?

El Chelsea ha cerrado una temporada difícil de explicar solo desde los resultados. Hace menos de un año levantaba el Mundial de Clubes tras derrotar 3-0 al PSG, con Cole Palmer como gran figura de una noche que parecía confirmar el nacimiento de un proyecto ganador. Meses después, el equipo ha terminado fuera de Europa, hundido en una Premier irregular y lejos del nivel que prometía su inversión.

El dato que mejor resume esta contradicción es contundente. El Chelsea ha completado dos temporadas consecutivas de Premier League sin alinear a un solo jugador mayor de 30 años. El último veterano en jugar fue Thiago Silva, con 39 años, en la última jornada de la 2023-24. Desde entonces, el club ha apostado por una plantilla joven, física, moldeable y con enorme valor de mercado, pero también con poca memoria competitiva.

Esa juventud explica parte del entusiasmo, pero también parte del derrumbe. En los días buenos, el Chelsea fue vertical, eléctrico y capaz de someter a cualquiera. En los malos, pareció un equipo sin freno emocional, sin pausas y sin una figura capaz de ordenar el vestuario cuando el partido se torcía. No siempre se necesita un veterano para ganar, pero muchas veces se necesita uno para no caerse y no perder el rumbo durante los partidos.

La temporada deja números que hablan de un equipo partido, con 58 goles a favor y 52 en contra en la Premier. También deja una sensación más profunda. El Chelsea no solo perdió puntos, perdió estabilidad. La derrota final ante Sunderland terminó de confirmar una caída que lo dejó décimo y fuera de las competiciones europeas.

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El proyecto de Stamford Bridge sigue teniendo talento de sobra, pero el fútbol no se construye únicamente con potencial. Entre promesas, contratos largos y fichajes millonarios, al Chelsea le faltó oficio. La ausencia de jugadores veteranos no explica todo, pero ayuda a leer una campaña en la que el campeón del mundo acabó sin Europa y con más preguntas que certezas.