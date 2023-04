Es el defensa con alma de delantero en LaLiga

Gayá es el sexto defensor de las cinco grandes ligas que más ocasiones ha creado (49) El lateral es una de las grandes luces en un equipo que está en clara caída libre

El lateral izquierdo del Valencia, José Luis Gayá, es el sexto defensor de las cinco grandes ligas que más ocasiones ha creado esta temporada con un total de 49, justo por detrás de Borna Sosa (52). Estas son las apuestas de LaLiga.

El valenciano, que ha sonado en más de una ocasión para recalar en el Camp Nou, es el capitán y uno de los jugadores más trascendentales en el equipo de Rubén Baraja: suma un gol y tres asistencias esta temporada en LaLiga.

El canterano es el sexto de una lista que completan los siguientes jugadores de las cinco grandes ligas: Kieran Trippier (91), Cristiano Biraghi (74), Trent Alexander-Arnold (58), Christian Günter (58) y Borna Sosa (52) le superan.

La victoria del equipo de Baraja en Elche no ha cambiado las cosas en la zona caliente de la tabla. Si el campeonato liguero terminara hoy, el Valencia se marcharía a Segunda División junto a Espanyol y el propio Elche.

