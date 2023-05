"No deberíamos tocar a Messi"

Antoine Kombouaré, entrenador del Nantes y ex del PSG, rompió una lanza en favor del argentino "Siento vergüenza en cómo estamos echándonos encima de una persona", apuntó

Antoine Kombouaré habla sin tapujos sobre el futuro de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain. El actual técnico del Nantes, con pasado en la capital, tanto a nivel futbolístico como en los banquillos, no pudo resistirse a opinar en torno a uno de los temas que está monopolizando la Ligue 1 en los últimos días.

Kombouaré no entiende el linchamiento público que está sufriendo una figura mundial como Messi y no ha dudado en romper una lanza en favor del argentino. "Estoy enamorado del jugador. No se debería tocar a Messi, pase lo que pase. Siento vergüenza en cómo estamos echándonos encima de una persona. Si se marcha del PSG, me alegraría mucho, nos lo merecemos", apuntó el entrenador de los bretones.

Antoine Kombouaré, incluso, mandó un mensaje a Cristophe Galtier, atreviéndose a decirle cómo gestionaría él a Messi a nivel deportivo. "Si le tuviera en mi equipo le diría: 'Quédate arriba y no defiendas. Cuando tengamos la pelota, te la pasaremos. Quiero verte jugar, divertirte, brillar'.

Messi no jugará el encuentro que el Paris Saint-Germain disputará hoy en campo del Troyes al estar suspendido de empleo y sueldo quince días. El rosarino se disculpó ante el club y la afición por haber viajado a Arabia en sus días de fiesta, pero la entidad presidida por Al-Khelaïfi no reculó con el '30'.