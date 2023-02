El curioso caso de Iago Aspas

Entre los 45 jugadores que más minutos acumulan en lo que va de Liga sólo el delantero del Celta supera los 35 años Como en la película de Benjamin Button, Aspas parece que tiene más cuerda a medida que pasan los años

Como en la película El curioso caso de Benjamin Button, que cuenta la la historia de un hombre que nace con el cuerpo de una persona de 80 años y que con el transcurso del tiempo va rejuveneciendo, a Iago Aspas los años le sientan cada vez mejor.

El delantero referencia del Celta de Vigo está cerca de cumplir los 36 años y su papel en el equipo sigue siendo vital. De hecho mayor aún en lo que ha minutos se refiere.

El delantero Moaña solo ha dejado de participar en 140 minutos de los 1890′ que van de Liga. No ha sido sustituido en ningún encuentro y las dos jornadas en las que no formó parte del once inicial se debió a que físicamente estaba tocado.

El veterano más utilizado

Entre los 45 primeros clasificados en el ranking de minutos solo Iago Aspas supera los 35 años. En esa tabla sus 1750′ lo sitúan en en la 27ª posición, y por delante de Aspas hay hasta diez porteros.

Para encontrar al siguiente futbolista que supera los 35 años hay que bajar hasta el 48º puesto, donde aparece Raúl Albiol, de 37 años, con 1610′.