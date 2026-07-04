Courtois, uno portero para la historia de los mundiales

Thibaut Courtois volvió a escribir una página de peso en la historia de la Copa del Mundo. Con su presencia número 19 en el torneo, el guardameta belga alcanzó a Fernando Muslera y se situó entre los porteros con más partidos disputados en la máxima cita del fútbol, solo por detrás de Manuel Neuer, líder con 23 apariciones, y Hugo Lloris, que suma 20.

El dato confirma una realidad que ya no admite discusión. Courtois pertenece a la élite histórica de los arqueros mundialistas. Su nombre no aparece en esa lista por casualidad, sino como consecuencia de una carrera sostenida en la regularidad, la jerarquía y la capacidad de responder en escenarios de máxima presión.

Ante Senegal, en una victoria tan sufrida como valiosa para Bélgica, Courtois volvió a ser decisivo. El partido exigió carácter, reflejos y liderazgo desde el fondo, y el portero del Real Madrid sostuvo a su selección en los momentos más delicados. Aunque Bélgica terminó imponiéndose por 3 a 2 tras una remontada dramática, su actuación ayudó a mantener con vida a un equipo que necesitó creer hasta el último instante.

A sus 34 años, Courtois sigue siendo una referencia mundial. Su envergadura, lectura del juego, seguridad aérea y temple en el mano a mano lo mantienen entre los mejores porteros del planeta. Ya fue reconocido como el mejor guardameta del Mundial 2018 y desde entonces ha reforzado esa reputación con actuaciones decisivas tanto en el Real Madrid como con su selección.

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Bélgica encontró en él mucho más que un portero. Encontró un líder silencioso, un competidor fiable y una garantía en los días grandes. Courtois no solo suma presencias, también suma legado. Cada partido en una Copa del Mundo lo acerca más a los nombres más grandes de la historia y confirma que su vigencia continúa intacta.