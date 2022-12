La confesión más dura de Donovan Mitchell

El creador de juego habló abiertamente sobre sus problemas raciales durante su estancia en Utah El natural de Elmsford ha recalado esta temporada en Cleveland y es uno de los mejores jugadores del curso

El base de los Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell, ha confesado que vivió varios capítulos de racismo durante su estancia en Utah en una entrevista para Andscape: "Contemplé cosas que no me gustaron. Me absorbía las energías. a gente se me echaba encima por cualquier comentario".

El estadounidense, que es uno de los candidatos al MVP esta temporada por su rendimiento en los Cavs, relató también por qué el proyecto en Utah no funcionó: "El baloncesto simplemente no funcionó. Vivimos en un mundo donde todo tiene que ser negativo".

El ex de los Jazz elogió, por supuesto, su gran acogida en Cleveland: "Estamos muy bien, tenemos jugadores hambrientos de ganar como yo. Me dejan ser quien soy, no me piden hacer nada diferente".

El conjunto dirigido por J. B. Bickerstaff es uno de los grandes animadores en la conferencia este: se mantienen en la tercera plaza con el mismo número de victorias que los Bucks de Antetokounmpo y tan solo una menos que los Boston Celtics de Tatum y Brown.

Los de Ohio irrumpen como uno de los equipos más competitivos y los pronósticos le sitúan, como mínimo en las finales de conferencia con las mismas opciones que otros equipos como Nets o Sixers, además de los dos favoritos: Celtics y Bucks.