El clásico del Open

El británico Andy Murray no jugará el torneo de individuales en Wimbledon al no haberse recuperado a tiempo de la lesión de espalda que sufrió en Queen's hace dos semanas. De haber podido participar en Wimbledon habría sido su presencia número 16 en el cuadro principal de individuales masculinos en Wimbledon, convirtiéndose en el jugador británico con más apariciones en este evento en el Open. El británico, de 37 años, que ha ganado en dos ocasiones el Grand Slam sobre hierba, se retiró la pasada semana en su partido de segunda ronda en Queen’s debido una lesión de espalda. Superaría a Jeremy Bates (15), John Lloyd (14), Greg Rusedski (14) y Tin Henman (14).

“Siento que merezco la oportunidad de darlo todo hasta el último momento para tomar esta decisión”, explicó Murray según Wimbledon este jueves. “Es complicado y se hace más complicado aún porque quiero jugar en Wimbledon una vez más”.

“Por lo que he puesto en este deporte en los últimos años, me gustaría al menos salir a jugar un partido en condiciones donde sea al menos competitivo, no lo que pasó en Queen’s”.

Además del cuadro individual, el escocés tiene en sus planes jugar la modalidad por parejas en Wimbledon con su hermano Jamie Murray. “Quizás es así cómo tiene que pasar”, continuó Murray. “Jugar con Jamie en dobles es algo que obviamente nunca he hecho antes. Eso también puede ser especial”.

Andy Murray tomará la decisión lo más tarde posible sobre su aparición de despedida en Wimbledon. Sin embargo, lo "más probable" es que no pueda jugar single la próxima semana.

El británico de 37 años ha vuelto a entrenar después de haberse sometido a una operación por un problema en la espalda el fin de semana.

Quien fuera N°1 del mundo y ganara dos de sus tres títulos de Grand Slam en Wimbledon planea retirarse a finales de este año. Por eso, el interés. "Voy a esperar hasta el último minuto para ver si podré jugar y me he ganado el derecho de hacerlo", dijo Murray.

"No está claro si estaré 100% listo para jugar o si hay un 0% de posibilidades. Diría que lo más probable es que no pueda jugar single ". Antes de que su problema de espalda estallara en Queen's la semana pasada, el escocés tenía la intención de jugar single y dobles, junto a su hermano Jamie, en Wimbledon.

El cuadro de dobles comenzará el miércoles, pero Murray podría jugar más adelante en la semana, lo que le daría más tiempo de recuperación.