Las cifras goleadoras de Santiago Giménez, únicas en Champions

Santiago Giménez es uno de los delanteros de moda en Europa. El ariete mexicano ha catapultado su cartel tras una más que meritoria fase de liguilla de la Champions con cifras goleadoras mejores que las de Lewandowski, Vinícius, Lautaro... Su futuro sigue en el aire mientras el delantero no se cansa de marca allá donde juegue.

En su tercera temporada en los Países Bajos, Santiago Giménez ha terminado de explotar por completo. El ariete mexicano acumula 16 goles esta temporada entre los que destacan los cinco anotados en Champions League... con doblete incluido a todo un Bayern de Múnich.

Salto al estrellato

Sus cifras en el Feyenoord lo han catapultado como uno de los delanteros más letales de toda Europa. De hecho, Santiago Giménez es el jugador con mejor promedio de minutos/goles en esta edición de la Champions League, según datos de Opta. El mexicano anota un gol cada 59 minutos de media, unos números de auténtico depredador que han elevado su cartel en Europa.

Y es que no son poco los equipos que están siguiendo la pista de Santiago Giménez tras su gran temporada, entre los que se encuentran clubes como el AC Milan. La más que probable marcha de Álvaro Morata en las próximas horas abre la ventana para que el mexicano aterrice en la ciudad italiana, un delantero que cuenta con el visto bueno de Zlatan Ibrahimovic. Con un valor de mercado de 37 millones de euros (según Transfermarkt) y un contrato hasta 2027, el delantero es uno de los jugadores a seguir en las próximas ventanas de mercado.