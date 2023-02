El Chelsea ya tiene a su líder

Enzo Fernández fue uno de los más destacados en el tropiezo ante el West Ham con una asistencia Fue el que más pases completó (84) y el que más balones recuperó (7) en el centro del campo

El centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, fue uno de los jugadores más destacados en el empate (1-1) ante el West Ham. Tras su reciente llegada procedente de Lisboa, el jugador se ha hecho con las llaves en la medular de Stamford Bridge.

El argentino, que fue designado como mejor joven en el Mundial de Qatar 2022, donde se coronó con el título, asistió en el único tanto del conjunto blue, pero eso no es todo: fue el que más pases completados (84) registró en el duelo.

Ex del Benfica también fue el que más balones recuperó (7) y el que más entradas (3) completó con éxito. Un recital que le confirma en el once titular y que le refrenda como uno de los jugadores más determinantes en la pizarra de Graham Potter.

El Chelsea de Graham Potter sigue sin carburar pese a la millonaria inversión de la actual propiedad del club. Con jugadores como Mudryk o el propio Enzo Fernández, el equipo ha firmado tres empates consecutivos en la Premier que le alejan de los puestos Champions.

