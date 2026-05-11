El Chelsea, al borde del abismo

El Chelsea llega al duelo contra el Liverpool sumido en una espiral histórica de derrotas. El conjunto londinense acumula ya seis caídas consecutivas en la Premier League, una secuencia que ha disparado todas las alarmas en Stamford Bridge y que amenaza con entrar directamente en los libros negros del club.

La estadística es demoledora: solo una vez en toda su historia liguera el Chelsea perdió siete partidos consecutivos. Ocurrió entre noviembre y diciembre de 1952, en una época completamente distinta del fútbol inglés, cuando el club todavía estaba lejos de convertirse en una potencia europea. Más de siete décadas después, aquel registro vuelve a aparecer en el horizonte de unos ‘blues’ irreconocibles.

La derrota de la última jornada volvió a dejar una imagen preocupante de un equipo sin confianza, frágil en defensa y con enormes dificultades para competir en los momentos decisivos. Lo más alarmante para el entorno del Chelsea no es únicamente la racha, sino la sensación de impotencia que transmite el equipo semana tras semana.

El proyecto multimillonario construido en los últimos años atraviesa ahora uno de sus momentos más delicados. Las dudas tácticas, la irregularidad de muchas de sus figuras y la presión creciente sobre el banquillo han convertido cada encuentro en una prueba de máxima tensión. Stamford Bridge, acostumbrado durante años a pelear por títulos, observa con incredulidad cómo el equipo se desploma jornada tras jornada.

Un calendario que duele

Y el calendario no concede tregua. Este fin de semana espera el Liverpool, uno de los escenarios más incómodos posibles para intentar detener la caída. El conjunto de Anfield, siempre competitivo en los grandes partidos, aparece además como el rival perfecto para castigar cualquier debilidad emocional o defensiva del Chelsea.

La historia juega también su papel. En 1952, aquella racha de siete derrotas consecutivas simbolizó uno de los periodos más oscuros del club antes de su reconstrucción posterior. Ahora, el Chelsea moderno —campeón de Europa hace apenas unos años— se enfrenta al riesgo de igualar un registro que parecía enterrado para siempre.

La pregunta ya no es únicamente cuándo volverá a ganar el Chelsea. La verdadera incógnita es si este equipo todavía está a tiempo de evitar una de las mayores crisis deportivas de toda su historia reciente.